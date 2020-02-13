Черновол заявила, что глава ГБР Венедиктова купила недвижимость по заниженной цене

13 февраля, 2020, 19:57

Экс-нардеп Татьяна Черновол заявила, что глава Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова приобрела недвижимость в Харькове по заниженной цене

Об этом Черновол написала в Facebook.

"В 2015 году она приобрела офис (по адресу: Харьков, улица Культуры 22 В) по цене 821 тыс. грн (то есть $ 260 за кв. м по курсу того года). Вместе с тем, если посмотреть сайты продажи квартир в этом доме, а цены в долларах несущественно изменились с 2015 года, цена за кв. м. сейчас там стартует от $ 1,5 тыс. Квартиры здесь дорогие, потому что дом современный, а место имеет свои прелести - находится возле парка Горького и возле метро. И даже когда дом только закладывался в 2010 году, квадратный метр в нем стоил $ 900, на "пике" во время Майдана - $ 3 тыс., на "дне" - тысяча с хвостиком . А у Венедиктовой своя цена - $ 260. Так не бывает ... без коррупции", - написала Черновол.

По словам Черновол, в приобретении недвижимости Венедиктовой способствовал экс-нардеп Анатолий Денисенко, который фигурировал в деле о выделении земли вместе с экс-мером Харькова Михаилом Добкиным.

"Покупала она в ЖСК "Авантаж", владелец которого - Денисенко Анатолий. Это политик-застройщик! Харьковский мажоритарщик. Внефракционныйв 8-м созыве и известный как человек Кернеса. В 7-м созыве был во фракции "Партии Регионов" в группе ... Курченко. Проходит сейчас по одному делу вместе с Добкиным, ведь привлекательный земельный участок возле парка Горького под строительство ЖСК "Авантаж" Анатолий Денисенко Добкин, будучи мэром, выделил БЕСПЛАТНО, как и другие земельные участки. То есть, "подарил" 220 млн грн. По фактами именно этих аукционов невиданной щедрости от Добкина в пользу Денисенко после Майдана было возбуждено уголовное дело, а в 2017 году ВР сняла с Добкина неприкосновенность и он предстал перед судом. С приходом "зеленых" ни одного судебного заседания не произошло - 11 раз суд откладывался из-за ... неявки адвокатов. Одним из адвокатов на этом процессе был Александр Качур - депутат "Слуги народа", нынешний губернатор Харьковской области от Зеленского ", - написала Черновол.

Экс-нардеп отметила, что Денисенко во времена Виктора Януковича сотрудничал с близким к Венедиктовой Геннадием Чижиковым.

"Анатолий Денисенко вместе с помощником народного депутата Андрея Клюева, Владимиром Бутко, а также руководителем Торгово-промышленной палаты Геннадием Чижиковым (внимание, это многолетний шеф Венедиктовой) основали и финансировали некий Международный благотворительный фонд "Фонд экономических реформ". Денисенко даже возглавлял его филиал в Харькове. Этот фонд стал знаменит тем, что с его счетов выплачивалась зарплата "реформаторам" и "антикоррупционерам" Администрации президента Украины Януковича, которые, напомню, работали тогда плечом к плечу с такими "реформаторами" и "антикоррупционерами", как Портнов, Левочкин, Каськив и Богдан. Именно этим благотворительным фондом платились зарплаты работникам "Центра реформ" в АП Януковича, который возглавлял Александр Данилюк (екссекретар СНБО - ред.) ", - добавила Черновол.