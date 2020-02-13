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Espreso.tvОбществоЦена газа на рынке Украины упала до 10-летнего минимума

Цена газа на рынке Украины упала до 10-летнего минимума


фото: reuters
Цена газа на украинском рынке упала до отметки $ 186 за 1 тыс. кубометров, начиная с 3-го квартала 2019-го года. Это минимум за последние 10 лет

Об этом говорится в пресс-релизе энергетического провайдера ETG.UA, передает ЭП .

По мнению аналитиков компании на текущую цену газа, как на украинском, так и на мировых рынках, повлияло несколько факторов, в частности:

аномально теплая зима в нашей стране и во всей Европе,

политика: из-за ожидания решения вопроса транзита российского газа через Украину, европейские участники рынка заполнили больше хранилища - после подписания нового договора предложение превысило спрос;

китайская промышленность, которая является основным мировым потребителем газа, из-за коронавируса значительно сократила производство, в некоторых отраслях на 40% - соответственно сократилось потребление, и цена на мировом рынке просела еще ниже.

"Опираясь на эту информацию, мы можем прогнозировать цену в 2020 году на уровне $ 120-150", - СЕО ETG.UA Владимир Шведкий.

В компании уверяют, что из-за новых российских проектов: "Северный" и "Южный" поток, а также поставки сжиженного газа из США и России, создается избыточное предложение на рынке, поэтому существенной корректировке цены в сторону повышения ожидать не стоит.

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