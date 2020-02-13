Бронированный кузов-фургон на полноприводном автомобильном шасси КрАЗ-5233НЕ - на службе в украинских военных

13 февраля, 2020, 14:36

Бронированный кузов-фургон (БКФ) на автомобильном шасси КрАЗ-5233НЕ - это еще один результат сотрудничества в производстве продукции спецназначения ЧАО "АвтоКрАЗ" с ЧАО "Нефтеавтоматика"

Бронированный металлический с теплоизоляцией кузов-фургон закрытого типа на автомобильном базовом шасси КрАЗ-5233НЕ предназначен для защиты личного состава (экипажа), оборудования, оружия и боеприпасов, военного имущества, документации от средств огневого поражения противника, негативных воздействий окружающей среды и его использования в условиях бездорожья, на любой местности.

По словам представителей заказчика, кузов-фургон, который конструктивно делится на два отсека, на базе КрАЗ-5233НЕ - это универсальное специзделие, в частности для обустройства комплексных аппаратных связи. Недавно состоялся осмотр и прием спецавтомобиля военными, которые подтвердили его соответствие требованиям комплектов конструкторской и технологической документации. БКФ приспособлен для установки оборудования, необходимого для выполнения задач по назначению. В его составе: фургон (защитный корпус), система кондиционирования (кондиционер на крыше), система отопления (дизельный отопитель) , система вентиляции (фильтровентиляционная установка) ,три багажных подвесных ящика; на верхней панели (на крыше) предусмотрено место (площадка) для размещения имущества; две выдвижные металлические лестницы; металлическая лестница для подъема на площадку.

Автомобили военного назначения оборудованы системой управления давлением в шинах, управление которой осуществляется из кабины автомобиля, и местами для крепления личного оружия водителя и пассажиров. Автомобили-шасси КрАЗ колесных формул 4 × 4 и 6 × 6 используются для спецнадстроек военного назначения. На них базируются боевые комплексы РСЗО, радиотехнической разведки, различные комплексы связи, подвижные командные пункты.Это уникальная транспортная база для понтонно-мостовых парков, авторемонтных мастерских, разного инженерного оборудования - топливозаправщиков, автоцистерн, крановых установок.