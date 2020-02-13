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Espreso.tvОбществоБолее 60 тысяч жителей 27 стран: изменение критериев диагностики дало скачок количества больных коронавирусом

Более 60 тысяч жителей 27 стран: изменение критериев диагностики дало скачок количества больных коронавирусом


фото: reuters
Общее количество больных коронавирусом COVID-19 достигло более 60 тысяч человек в 27 странах мира

Об этом сообщает CNN со ссылкой на карту распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

"Общее количество подтвержденных новых случаев коронавируса в мире насчитывает более 60 тысяч минимум в 27 странах и территориях, причем подавляющее большинство - на материковом Китае", - говорится в сообщении.

Как сообщает официальное агентство Китая "Синьхуа", количество зараженных увеличилось из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии. С ее помощью выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус.

В эпицентр вспышки заболевания, провинцию Ухань, власти намерены отправить 2600 военных медиков. Они будут заниматься лечением больных.

За пределами материкового Китая зафиксировано 568 случаев заражения и две смерти - в Гонконге и на Филиппинах.

В частности, вирус зафиксировали в следующих странах: Австралия (15 случаев), Бельгия (1 случай), Камбоджа (1 случай), Канада (7 случаев), Финляндия (1 случай), Франция (11 случаев), Германия (16 случаев), Гонконг (50 случаев, 1 смерть), Индия (3 случая), Италия (3 случая), Япония (всего 247: 28 случаев на суше + 219 на круизном лайнере), Макао (10 случаев), Малайзия (18 случаев), Непал ( 1 случай), Филиппины (3 случая, 1 смерть), Россия (2 случая), Сингапур (50 случаев), Южная Корея (28 случаев), Испания (2 случая), Шри-Ланка (1 случай), Швеция (1 случай ), Тайвань (18 случаев ), Таиланд (33 случая), Объединенные Арабские Эмираты (8 случаев), Великобритания (9 случаев), США (14 случаев), Вьетнам (15 случаев).

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