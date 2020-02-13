Банки получили право еще три месяца не раскрывать все данные о своих услугах
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Требования к банкам заработают, начиная с 2 июня 2020 (ранее требования к вебсайтам должны были вступить в действие со 2 марта 2020 года).
"Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полной стоимости для потребителя, условия получения и риски.
Это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения ", - сообщает пресс-служба регулятора.
Сообщается, что в течение февраля-мая 2020 года Национальный банк вместе с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую информацию о банковских услугах.
Профильное подразделение Национального банка - Управление защиты потребителей финансовых услуг - со 2 июня 2020 года начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.
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