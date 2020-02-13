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Espreso.tvОбществоБанки получили право еще три месяца не раскрывать все данные о своих услугах

Банки получили право еще три месяца не раскрывать все данные о своих услугах


фото: talk-business
Национальный банк предоставил украинским банкам еще три месяца на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации об услугах на сайтах и в рекламе

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Требования к банкам заработают, начиная с 2 июня 2020 (ранее требования к вебсайтам должны были вступить в действие со 2 марта 2020 года).

"Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полной стоимости для потребителя, условия получения и риски.

Это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения ", - сообщает пресс-служба регулятора.

Сообщается, что в течение февраля-мая 2020 года Национальный банк вместе с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую информацию о банковских услугах.

Профильное подразделение Национального банка - Управление защиты потребителей финансовых услуг - со 2 июня 2020 года начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

 

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