500 тыс. евро: украинца признали самым высокооплачиваемым футболистом испанского клуба
13 февраля, 2020, 11:50
Нападающий Роман Зозуля зарабатывает 500 тыс. евро за футбольный сезон, что является лучшим показателем в "Альбасете"
Об этом сообщает "Футбол 24".
По информации источника, украинский форвард Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком испанского "Альбасете".
30-летний нападающий за футбольный сезон зарабатывает 500 тыс. евро. Летом прошлого года украинец подписал новый контракт на два года.
В текущем сезоне Зозуля провел 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 12 февраля украинский футболист Андрей Ярмоленко с зарплатой 7,1 млн евро в год оказался самым высокооплачиваемым в английском "Вест Хэме".
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