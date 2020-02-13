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Espreso.tvСпорт500 тыс. евро: украинца признали самым высокооплачиваемым футболистом испанского клуба

500 тыс. евро: украинца признали самым высокооплачиваемым футболистом испанского клуба


фото: marca
Нападающий Роман Зозуля зарабатывает 500 тыс. евро за футбольный сезон, что является лучшим показателем в "Альбасете"

Об этом сообщает "Футбол 24".

По информации источника, украинский форвард Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком испанского "Альбасете".

30-летний нападающий за футбольный сезон зарабатывает 500 тыс. евро. Летом прошлого года украинец подписал новый контракт на два года.

В текущем сезоне Зозуля провел 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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