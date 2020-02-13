19-летнему парню, облившему краской памятник Ватутину, грозит 7 лет тюрьмы
Об этом сообщается на странице народного депутата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря в Facebook.
"Хоменко Иван, которого подозревают в озеленении памятника Ватутину, освобожден под поручительство народного депутата Украины Бондаря Михаила", - говорится в сообщении.
За раскрашивание памятника советскому генералу, который уничтожал украинское государство, и умер от ранения воинами УПА, парню светит 7 лет тюрьмы.
Справка: Николай Ватутин - генерал армии Советского Союза. Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий, но он не попал в список лиц, подпадающих под декоммунизацию.
Фото Хоменко из зала суда (источник - Сергей Мазур)
- Напомним, ранее сообщалось, что 10 февраля в Печерском районе столицы неизвестные ночью облили зеленой краской памятник Ватутину
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