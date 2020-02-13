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Espreso.tvОбщество19-летнему парню, облившему краской памятник Ватутину, грозит 7 лет тюрьмы

19-летнему парню, облившему краской памятник Ватутину, грозит 7 лет тюрьмы


фото: Дмитро Біловчук
19-летнего Ивана Хоменко задержали за "надругательство над могилой" Ватутина. 12 февраля Печерский суд отпустил его на поруки народного депутата Михаила Бондаря

Об этом сообщается на странице народного депутата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря в Facebook.

"Хоменко Иван, которого подозревают в озеленении памятника Ватутину, освобожден под поручительство народного депутата Украины Бондаря Михаила", - говорится в сообщении.

За раскрашивание памятника советскому генералу, который уничтожал украинское государство, и умер от ранения воинами УПА, парню светит 7 лет тюрьмы.

Справка: Николай Ватутин - генерал армии Советского Союза. Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий, но он не попал в список лиц, подпадающих под декоммунизацию.

Фото Хоменко из зала суда (источник - Сергей Мазур)

  • Напомним, ранее сообщалось, что 10 февраля в Печерском районе столицы неизвестные ночью облили зеленой краской памятник Ватутину
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