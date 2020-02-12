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Espreso.tvСпортЗнаменитый голкипер "Реала" хочет возглавить Федерацию футбола Испании

Знаменитый голкипер "Реала" хочет возглавить Федерацию футбола Испании


фото: Marca
Бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Испании

Об этом сообщает Cadena Ser .

Касильяс, который сейчас является игроком португальского "Порту", но восстанавливается после перенесенного весной 2019 инфаркта, заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).

По информации источника, нынешний президент федерации Луис Рубиалес уже обеспокоен тем, что Касильяс может стать его оппонентом на выборах. Ранее появилась информация, что между ними ухудшились отношения.

Бывший голкипер сборной Испании уже провел встречу с бывшими партнерами по национальной команде в надежде заручиться их поддержкой в его предвыборной кампании.

Выборы президента федерации состоятся осенью 2020 года.

Весной прошлого года Касильяс перенес инфаркт на тренировке. В конце 2019 года он вернулся к тренировкам, однако есть сомнения, что испанец сможет снова выступать на высоком уровне.

  • Напомним, 1 мая у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".
  • 8 августа Икер Касильяс, который весной перенес инфаркт, попал в заявку португальского "Порту" на новый сезон.
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