Загороднюк прибыл в штаб-квартиру НАТО с рабочим визитом

12 февраля, 2020, 20:20

Делегация Минобороны Украины во главе с ее руководителем Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО, где примет участие в заседании Североатлантического совета

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, 12 февраля, делегация Министерства обороны Украины во главе с Министром обороны Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО (Брюссель, Бельгия). Предполагается, что глава оборонного ведомства примет участие в заседании Североатлантического совета с государствами-контрибуторами миссии НАТО "Решительная поддержка" на уровне министров обороны", - говорится в сообщении.

В ходе 2-дневного визита запланировано участие Андрея Загороднюка в рабочем завтраке по приглашению министра национальной обороны Канады с участием Генерального Секретаря НАТО (29 +1), многосторонние встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США в формате "QUINT", а также ряд двусторонних встреч с министрами обороны государств-членов и Генеральным менеджером Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).