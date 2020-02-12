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Espreso.tvСпортИзвестный баскетболист НБА позволил 12-летнему сыну сменить пол

Известный баскетболист НБА позволил 12-летнему сыну сменить пол


фото: Getty Images
Сын известного баскетболиста НБА Дуэйна Уэйда Зайон принял решение изменить свой пол и имя

Об этом сообщает iSport со ссылкой на The Ellen Show.

"Однажды мой сын Зайон пришел и сказал, что ему нужно с нами поговорить. Он заявил, что хочет сменить пол и имя, а также попросил, чтобы его называли Зайя. Мы принимаем это. Просто хотим быть уверены, что даем нашему ребенку возможность проявить себя", - рассказал баскетболист.

Сыну известного Дуэйнв Уэйдв Зайонк всего 12 лет.

На данный момент Дуэйн Уэйд принял решение завершить свою профессиональную карьеру в НБА. 9 апреля 38-летний американец сыграл последний матч за родной "Майами Хит".

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