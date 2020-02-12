Юношеская лига УЕФА: "Динамо" проиграло сверстникам из Хорватии и вылетело из турнира
12 февраля, 2020, 19:24
В 1/16 финала юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" U19 уступило в серии пенальти загребскому "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В "динамовском дерби" командам не удалось забить в основное время игры, после чего, согласно регламенту, решать судьбу путевки в 1/8 финала пришлось в серии пенальти.
В составе киевского клуба 11-метровые удары не реализовали Ярослав Надольский и Викентий Волошин.
Юношеская лига УЕФА
1/16 финала
12 февраля
"Динамо" U19 (Украина) - "Динамо" U19 (Хорватия) 0:0 (3:4 пен)
- 28 января "Динамо" отправило чемпиона мира U20 Георгия Цитаишвили в расположение молодежной команды для участия в матче плей-офф юношеской Лиге УЕФА.
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