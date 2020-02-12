Юношеская лига УЕФА: "Динамо" проиграло сверстникам из Хорватии и вылетело из турнира

12 февраля, 2020, 19:24

В 1/16 финала юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" U19 уступило в серии пенальти загребскому "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В "динамовском дерби" командам не удалось забить в основное время игры, после чего, согласно регламенту, решать судьбу путевки в 1/8 финала пришлось в серии пенальти.

В составе киевского клуба 11-метровые удары не реализовали Ярослав Надольский и Викентий Волошин.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала

12 февраля

"Динамо" U19 (Украина) - "Динамо" U19 (Хорватия) 0:0 (3:4 пен)