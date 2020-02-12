 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЮношеская лига УЕФА: "Динамо" проиграло сверстникам из Хорватии и вылетело из турнира

Юношеская лига УЕФА: "Динамо" проиграло сверстникам из Хорватии и вылетело из турнира


фото: fcdynamo.kiev.ua
В 1/16 финала юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" U19 уступило в серии пенальти загребскому "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В "динамовском дерби" командам не удалось забить в основное время игры, после чего, согласно регламенту, решать судьбу путевки в 1/8 финала пришлось в серии пенальти.

В составе киевского клуба 11-метровые удары не реализовали Ярослав Надольский и Викентий Волошин.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала

12 февраля

"Динамо" U19 (Украина) - "Динамо" U19 (Хорватия) 0:0 (3:4 пен)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать