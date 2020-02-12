В Испании компания, которая высчитывала зарплату за перекуры, выиграла суд последней инстанции

12 февраля, 2020, 15:23

Энергетическая компания Galp, которая высчитывала у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение, выиграла дело в высшем суде Испании

Об этом сообщает ВВС.

В энергетической компании Galp заявили, что применяли испанский закон, когда начали отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.

Так, согласно испанскому законодательству, компаний обязаны регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. Такие нормы закона должны были предотвратить эксплуатации работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.

Кроме того, эти изменения в закон были решать проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании.

В компании Galp работники, которые едят или курят в рабочие часы выходя из офиса, не могут рассчитывать, что им заплатят за весь рабочий день.

Высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.