В Испании компания, которая высчитывала зарплату за перекуры, выиграла суд последней инстанции
Об этом сообщает ВВС.
В энергетической компании Galp заявили, что применяли испанский закон, когда начали отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.
Так, согласно испанскому законодательству, компаний обязаны регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. Такие нормы закона должны были предотвратить эксплуатации работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.
Кроме того, эти изменения в закон были решать проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании.
В компании Galp работники, которые едят или курят в рабочие часы выходя из офиса, не могут рассчитывать, что им заплатят за весь рабочий день.
Высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.
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