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Espreso.tvОбществоВ Украине создали Долговое агентство для управления госдолгом

В Украине создали Долговое агентство для управления госдолгом

Кабинет министров Украины создал Долговое агентство для более эффективного управления государственным долгом

Об этом говорится в сообщении на телеграмм-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

"За 2019-й год успешная реализация Минфином среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску долгового агентства ", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, создание долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по уменьшению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов: такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.

 

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