В Украине создали Долговое агентство для управления госдолгом
12 февраля, 2020, 12:36
Кабинет министров Украины создал Долговое агентство для более эффективного управления государственным долгом
Об этом говорится в сообщении на телеграмм-канале премьер-министра Алексея Гончарука.
"За 2019-й год успешная реализация Минфином среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску долгового агентства ", - отмечается в сообщении.
Согласно ему, создание долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по уменьшению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов: такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.
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