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Espreso.tvОбществоВ России задержали боевика "ДНР" с позывным "Черный Ленин"

В России задержали боевика "ДНР" с позывным "Черный Ленин"


фото: Beness Aijo / VK
В селе Яренск Архангельской области России местная полиция задержала боевика "ДНР", гражданина Латвии Бенеса Айо, известного по позывному "Черный Ленин"

Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ   Сергей Шаргунов в своем Telegram-канале, передает издание "Новости Донбасса" .

"Бенес был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит депортация", - говорится в сообщении.

Во время евромайдан Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдан.

Позже он отправился в Крым, где находился в рядах "местной самообороны". А после этого направился в Донецк, где вступил в ряды боевиков "ДНР".

Прошлым летом Айо участвовал в пророссийском митинга в Донецке в качестве представителя "Компартии ДНР".

Кроме того, Айо находится в розыске в Латвии - за "участие в незаконном террористической формировании".

 

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