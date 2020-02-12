В России задержали боевика "ДНР" с позывным "Черный Ленин"
12 февраля, 2020, 12:08
В селе Яренск Архангельской области России местная полиция задержала боевика "ДНР", гражданина Латвии Бенеса Айо, известного по позывному "Черный Ленин"
Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов в своем Telegram-канале, передает издание "Новости Донбасса" .
"Бенес был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит депортация", - говорится в сообщении.
Во время евромайдан Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдан.
Позже он отправился в Крым, где находился в рядах "местной самообороны". А после этого направился в Донецк, где вступил в ряды боевиков "ДНР".
Прошлым летом Айо участвовал в пророссийском митинга в Донецке в качестве представителя "Компартии ДНР".
Кроме того, Айо находится в розыске в Латвии - за "участие в незаконном террористической формировании".
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