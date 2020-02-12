В России чиновник застрелился в зале суда во время оглашения приговора

12 февраля, 2020, 13:49

Бывшего главы управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний РФ Виктора Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей

Об этом сообщают российские СМИ.

Бывший глава одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний РФ Виктор Свиридов застрелился из накгороднои оружия в Чертановская суде Москвы во время оглашения приговора по делу о вымогательстве.

Устанавливаются обстоятельства, при которых Свиридову удалось пронести наградное оружие в здание суда. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Его обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей. До приговора Свиридов был под подпиской о невыезде. По данным российских СМИ, его приговорили к трем годам колонии строгого режима.

Российский РБК сообщает, что ранее Свиридов в комментарии их изданию заявлял о том, что страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.