В России чиновник застрелился в зале суда во время оглашения приговора
Об этом сообщают российские СМИ.
Бывший глава одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний РФ Виктор Свиридов застрелился из накгороднои оружия в Чертановская суде Москвы во время оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Устанавливаются обстоятельства, при которых Свиридову удалось пронести наградное оружие в здание суда. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.
Его обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей. До приговора Свиридов был под подпиской о невыезде. По данным российских СМИ, его приговорили к трем годам колонии строгого режима.
Российский РБК сообщает, что ранее Свиридов в комментарии их изданию заявлял о том, что страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.
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