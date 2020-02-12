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Espreso.tvОбществоВ правительстве рассматривают два сценария воздействия коронавируса из КНР на экономику Украины

В правительстве рассматривают два сценария воздействия коронавируса из КНР на экономику Украины

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает два наиболее вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом Covid-201 с локализацией болезни на относительно ограниченной территории и ее дальнейшее распространение

Об этом говорится в ответе Минэкономики РБК-Украина .

По первому сценарию влияние на экономику Украины может оказаться минимальным и таким, которое не вызовет значительных толчков в структуре финансов, производства и потребления, считают в Минэкономики.

По второму сценарию для Украины могут быть как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, за счет "вымывания" дешевого китайского импорта по определенным категориям высокотехнологичной продукции, их место займут более ценные товары аналогичного назначения.

"Вообще, уменьшение предложения на мировых рынках приведет к некоторому росту цен. С другой стороны, очевидно будут существовать возможности для увеличения объемов украинского экспорта продовольствия и сырья", - говорится в ответе.

По данным Минэкономики, в 2019 году наблюдалась тенденция к увеличению товарооборота между Украиной и КНР. Так, за 11 месяцев 2019 товарооборот составил $ 11,683 млрд, что на 32,5% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Удельный вес украинского экспорта товаров в Китай за 11 месяцев 2019 года составила 7,2% от общего объема товаров. Удельный вес импорта товаров из Китая в Украину за 11 месяцев 2019 составила 15,2% от общего объема импорта товаров.

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