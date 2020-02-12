В парламенте Польши открыли выставку рисунков политзаключенного Сущенко, созданных в российской тюрьме

12 февраля, 2020, 17:15

В Сейме Польши открылась выставка рисунков бывшего политзаключенного Романа Сущенко

Об этом сообщает Укринформ .

Экспозиция состоит из репродукций рисунков, созданных украинским журналистом в течение 2016-2018 годов во время пребывания в СИЗО "Лефортово" и колонии №11 в Утробино.

"Задержание журналиста в 2016 году и незаконное его содержание в течение более 970 дней можно признать не только персональным нападением, но и покушением на одну из основных гражданских свобод - свободу слова. Поэтому мы очень рады, что после многих сложных моментов Роман Сущенко среди нас, на свободе. Его возвращение из тюрьмы является очевидным успехом международного сообщества, решительно требовалавшего освобождения Романа и всех, кто еще остается в российских тюрьмах", - заявила вице-маршалок Сейма Малгожата Госевска, которая является инициатором проведения этой выставки в польском парламенте.

Она отметила, что Польша активно поддерживала и будет поддерживать усилия международного сообщества по освобождению всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

В этой связи посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил польских политиков за то, что они поднимают тему украинских политзаключенных на международных встречах и форумах различных организаций.

"Спасибо вам за помощь в освобождении наших политзаключенных, а также за поддержку Украины в это сложное время борьбы с российской агрессией", - подчеркнул дипломат.

В свою очередь Сущенко поблагодарил за организацию выставки в Сейме и "сильный польский сигнал" по поддержке украинского народа, который не остался один на один с российским агрессором.

"Благодарю также за человеческое измерение. Это - сигнал тем людям, которые находятся сегодня в заключении, о том, что они не остались одни, для их семей", - отметил журналист.