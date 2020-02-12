В Нидерландах робот Musa успешно провел микрохирургическую операцию на человеке

12 февраля, 2020, 21:04

Робот Musa в Нидерландах успешно провел микрохирургическую операцию, восстановив функцию кровяных и лимфатических сосудов человеку

Об этом сообщает newatlas .

"Супемикрохирургия является относительно новым медицинским методом, который заключается в повторном соединении сосудов диаметром от 0,3 мм до 0,8 мм. Ее используют для борьбы с лимфедемой, которая обычно возникает после лечения рака молочной железы и задерживает жидкость", - говорится в сообщении.

Метод привлечения к операции робота позволяет устранить такие факторы, как дрожание рук и делает процедуру более безопасной и контролируемой.

"Такой контроль позволяет нам быть очень точными в наших движениях во время микроопераций. Робот позволяет нам работать на крошечных лимфатических и кровеносных сосудах, получая лучшие результаты для этих сложных и изнурительных процедур. С роботом мы можем работать на сосудах разных размеров, это очень удобно", - заявил один из участников исследования, пластический хирург Шан Шань Эту Шао.

20 пациентов с лимфедемой согласились на экспериментальную операцию.