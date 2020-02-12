В НБУ сказали, что сдерживает восстановлению дешевых кредитов и ипотеки
Об этом первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова написала в колонке для ЭП.
По ее словам, премия за риск и накладные расходы при кредитовании для банков составляют в среднем от 4 до 6% годовых в стоимости кредита.
"С одной стороны, экономика и бизнес нуждаются в ресурсах, банки имеют достаточно ликвидности. Но с другой - высокие риски и сопутствующие расходы делают кредитную ставку не приемлемой. Другая сторона проблемы - недостаточная прозрачность структур собственности и финансовой отчетности заемщиков", - написала Рожкова.
По мнению НБУ, банки не хотят принимать на себя дополнительные неоправданные риски. Для этого действий финансовых регуляторов мало, считает Рожкова:
"Речь идет о судебной системе, разрешительную систему и систему работы других государственных институтов, которые должны обеспечивать равные правила игры, конкуренцию, приемлемый инвестиционный климат", - говорится в колонке.
Также она рассказала о трех основных проблемах, которые мешают запуска ипотеки:
-
Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам;
-
Незащищенность прав кредиторов;
-
Непрозрачность первичного рынка жилья.
По словам Рожковой, несколько шагов позволят решить проблемы рынка недвижимости.
"Прозрачность рынка недвижимости, в том числе за счет доступа участников рынка к госреестров, усиление ответственности застройщика за нарушение условий соглашения, введение работающих генпланов городов, и соблюдения государственных строительных норм", - говорится в колонке.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-