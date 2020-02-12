В НБУ сказали, что сдерживает восстановлению дешевых кредитов и ипотеки

12 февраля, 2020, 13:33

Для восстановления масштабного кредитования бизнеса и ипотеки необходимо усилить защиту прав кредиторов, реформировать судебную систему и увеличивать количество прозрачных и качественных заемщиков

Об этом первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова написала в колонке для ЭП.

По ее словам, премия за риск и накладные расходы при кредитовании для банков составляют в среднем от 4 до 6% годовых в стоимости кредита.

"С одной стороны, экономика и бизнес нуждаются в ресурсах, банки имеют достаточно ликвидности. Но с другой - высокие риски и сопутствующие расходы делают кредитную ставку не приемлемой. Другая сторона проблемы - недостаточная прозрачность структур собственности и финансовой отчетности заемщиков", - написала Рожкова.

По мнению НБУ, банки не хотят принимать на себя дополнительные неоправданные риски. Для этого действий финансовых регуляторов мало, считает Рожкова:

"Речь идет о судебной системе, разрешительную систему и систему работы других государственных институтов, которые должны обеспечивать равные правила игры, конкуренцию, приемлемый инвестиционный климат", - говорится в колонке.

Также она рассказала о трех основных проблемах, которые мешают запуска ипотеки:

Мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам; Незащищенность прав кредиторов; Непрозрачность первичного рынка жилья.

По словам Рожковой, несколько шагов позволят решить проблемы рынка недвижимости.

"Прозрачность рынка недвижимости, в том числе за счет доступа участников рынка к госреестров, усиление ответственности застройщика за нарушение условий соглашения, введение работающих генпланов городов, и соблюдения государственных строительных норм", - говорится в колонке.