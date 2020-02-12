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Espreso.tvОбществоВ Минске практически согласовали участок разведения у Гнутова, - Олифер

В Минске практически согласовали участок разведения у Гнутова, - Олифер

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что практически согласован один из участков разведения

Об этом она написала в Facebook.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО", - написала пресс-секретарь Кучмы.

 

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