В Минске практически согласовали участок разведения у Гнутова, - Олифер

12 февраля, 2020, 18:11

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что практически согласован один из участков разведения

Об этом она написала в Facebook.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО", - написала пресс-секретарь Кучмы.