В Киеве остановили движение метро, чтобы достать пассажира, который упал на рельсы

12 февраля, 2020, 14:38

12 февраля на станции метро "Арсенальная" красной ветки метрополитена пассажир упал на рельсы

Об этом сообщает " Информатор ".

В среду, 12 февраля, в Киеве останавливалась красная ветка метрополитена. Это связано с тем, что на станции "Арсенальной" пассажир упал на рельсы. К счастью, он остался жив.

"Движение поездов восстановлено", - рассказала пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Сообщается, что после инцидента пассажиру помогли, а движение метро возобновили.