В Киеве остановили движение метро, чтобы достать пассажира, который упал на рельсы
12 февраля, 2020, 14:38
12 февраля на станции метро "Арсенальная" красной ветки метрополитена пассажир упал на рельсы
Об этом сообщает " Информатор ".
В среду, 12 февраля, в Киеве останавливалась красная ветка метрополитена. Это связано с тем, что на станции "Арсенальной" пассажир упал на рельсы. К счастью, он остался жив.
"Движение поездов восстановлено", - рассказала пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.
Сообщается, что после инцидента пассажиру помогли, а движение метро возобновили.
- Напомним, 11лютого стало известно, что следователи и оперативные работники СБУ осуществляют обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", их должностных лиц, а также отделениях "Укргазбанка" и ряда частных структур
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