В Крыму около 100 человек под наблюдением врачей по подозрению на коронавирус

12 февраля, 2020, 09:42

Около сотни крымчан находятся под наблюдением врачей после возвращения из Китая или контакта с людьми, которые приехали из КНР

Об этом сообщают " Крим.Реалии " со ссылкой на подконтрольного России руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму.

"На сегодняшний день под контролем остаются два человека из лиц, обратившихся с признаками катаральных явлений (ряд симптоматических признаков) и вернулись с КНР, за ними еще не закончено медицинское наблюдение, они находятся в инфекционном стационаре, изолированы. Зарегистрировано 37 контактных лиц, которые также находятся под контролем, из них 6 человек, которые отстранены от работы, и они продолжают находиться дома под наблюдением ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что под наблюдением на территории Крыма находятся 50 человек, вернувшихся из КНР.

"Министерством здравоохранения принимается весь комплекс мероприятий в части готовности госпитальной базы в части маршрутизации инфекционных больных, и со стороны органов и учреждений Роспотребнадзора проводится ряд мероприятий, направленных на недопущение завоза вируса на территорию республики и купирования ситуации при ее возникновении", - заявили в оккупационной администрации.

За время распространения коронавируса 2019-nCoV в Крыму было зарегистрировано 9 человек, имевших подозрение на болезнь, однако ни один случай не подтвердился.