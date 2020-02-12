«Крым - российский регион", - в Кремле отказались от предложения Арахамия о подаче воды на полуостров

12 февраля, 2020, 13:35

В Кремле отвергли идею обменять подачу воды в Крым на возвращение Украине оккупированной части Донбасса

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает УНИАН .

"Что касается Крыма - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжения на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - заявил Песков, комментируя предложение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия возобновить поставки воды в Крым в обмен на Донбасс.

Пре-секретарь Путина подчеркнул, что Крым не может быть объектом "любых обменов".

"Что касается Донбасса - это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", - заявил Песков.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, возможно ли восстановление контроля над границей в обмен на воду в Крым, Песков ответил:

"Тему контроля за рубежом нужно сначала проголосовать с представителями Донбасса, представителями двух" самопровозглашенных республик ". Без осуществления этих контактов очень трудно что-то сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей , под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов ".