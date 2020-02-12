«Крым - российский регион", - в Кремле отказались от предложения Арахамия о подаче воды на полуостров
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает УНИАН .
"Что касается Крыма - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжения на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - заявил Песков, комментируя предложение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия возобновить поставки воды в Крым в обмен на Донбасс.
Пре-секретарь Путина подчеркнул, что Крым не может быть объектом "любых обменов".
"Что касается Донбасса - это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", - заявил Песков.
На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, возможно ли восстановление контроля над границей в обмен на воду в Крым, Песков ответил:
"Тему контроля за рубежом нужно сначала проголосовать с представителями Донбасса, представителями двух" самопровозглашенных республик ". Без осуществления этих контактов очень трудно что-то сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей , под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов ".
- Напомним, 4 февраля постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг заявления СМИ о возможности Украины возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу к деоккупации
- Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу
- Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров резко отреагировал на заявление Арахамия. "Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду", - заявил он
- Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявление Арахамии была только его личным мнением
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