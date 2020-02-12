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Espreso.tvОбществоВ комитете Рады представили стратегию реинтеграции ветеранов к мирной жизни

В комитете Рады представили стратегию реинтеграции ветеранов к мирной жизни


фото: rada.gov.ua
В комитете парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов состоялась презентация стратегии реинтеграции ветеранов к мирной жизни

Об этом сообщает сайт Рады.

Документ представило Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Стратегия была разработана с целью возвращения ветеранов войны к полноценной мирной жизни.

Глава министерства Оксана Коляда отметила, что главной целью государственной политики является социализация ветеранов.

Минветеранов определило своими первоочередными задачами:

  • создание реестра Е-ветеран: запуск этой платформы является наиболее эффективным механизмом улучшения качества государственных услуг, ликвидации коррупционной составляющей, ослабления субъективного фактора;
  • обучение и переквалификация ветеранов;
  • трудоустройство и поддержка бизнеса;
  • жилищные программы: разработанная стратегия обеспечения жильем с применением различных механизмов, в частности, кредитование, софинансирования.

Одним из важных направлений является лечение и реабилитация ветеранов, психологическая адаптация. Кардинально меняются принципы и стандарты оказания медицинских услуг.

"Минветеранов разработало пакет дополнительных медицинских услуг для ветеранов, стандарты оказания психологической помощи, инициировало передачу от Министерства здравоохранения реабилитационных центров и на базе одного из них создало Центр защиты психического здоровья и тренинговый центр подготовки специалистов, которые будут в дальнейшем работать с ветеранами и их семьями. Запланировано запуск центра семейной реабилитации, введение обязательного медицинского осмотра, создание профильных отделений по лечению последствий контузий и зависимостей", - указано в сообщении.

Также запланировано открытие ветеранских пространств в регионах Украины, которые должны стать фронт-офисами Минветеранов на местах.

Такие платформы будут работать в каждой области и станут "единым окном" ветеранских услуг, в том числе и в отношении образования, переподготовки, трудоустройства.

Платформа должна объединить государственные структуры, общественные организации, учебные заведения и частный сектор. При этом получать необходимые услуги и сервисы смогут не только сами ветераны и военнослужащие, но и члены их семей.

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