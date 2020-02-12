 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Гонконге назвали новый путь распространения коронавируса

В Гонконге назвали новый путь распространения коронавируса


фото: reuters
В Гонконге выдвинули новую версию распространение коронавируса после обнаружения сразу нескольких больных в одном жилом комплексе - по трубам канализации

Об этом сообщает CNN .

Власти Гонконга заподозрила, что COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.

Так, одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не была в Ухане и не общалась с другими зараженными. Потом стало известно, что через квартиру мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, и через квартиру женщины проходил один и тот же канализационный стояк.

Власти эвакуировали часть жителей дома и начала проверять систему водоснабжения и канализации. Вирус в системе они не обнаружили.

Однако специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переделана канализационная труба. Поскольку недавно китайские и американские исследователи подтвердили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии, вполне возможна передача его по канализации.

По последним данным, число жертв нового коронавируса Covid-19 в Китае достигло 1113 человек. Общее количество заболевших превысило 45,1 тысячи человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать