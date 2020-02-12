В Гонконге назвали новый путь распространения коронавируса

12 февраля, 2020, 17:54

В Гонконге выдвинули новую версию распространение коронавируса после обнаружения сразу нескольких больных в одном жилом комплексе - по трубам канализации

Об этом сообщает CNN .

Власти Гонконга заподозрила, что COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.

Так, одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не была в Ухане и не общалась с другими зараженными. Потом стало известно, что через квартиру мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, и через квартиру женщины проходил один и тот же канализационный стояк.

Власти эвакуировали часть жителей дома и начала проверять систему водоснабжения и канализации. Вирус в системе они не обнаружили.

Однако специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переделана канализационная труба. Поскольку недавно китайские и американские исследователи подтвердили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии, вполне возможна передача его по канализации.

По последним данным, число жертв нового коронавируса Covid-19 в Китае достигло 1113 человек. Общее количество заболевших превысило 45,1 тысячи человек.