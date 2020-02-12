В Антикоррупционном суде отменен первый обвинительный приговор

12 февраля, 2020, 12:05

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила первый обвинительный приговор по делу НАБУ как безосновательный

В марте 2019 года с участием НАБУ и САП райсуд Одессы приговорил к 3 годам лишения свободы бывшего главу Захаровской райадминистрации в Одесской области Дмитрия Франчук за то, что якобы выписал себе надбавки на более 65 тыс. гривен. Это стало первым обвинительным приговором в работе НАБУ и САП. Апелляционная палата Вакс отменила приговор бывшему чиновнику, об этом пишет "Деловая столица".

Франчук в комментарии " Цензор " тогда назвал это дело безосновательным.

"Ежегодно в администрации есть избыток средств, которые нужно использовать. Если ты их не используешь, то урезают дотации или деньги. Именно эта оставшаяся сумма была направлена в Департамент областной администрации, где и дали согласования (на выплату премии. - Ред. ). Есть заместитель, который дал согласования и подписал это письмо. И в нем не только я получил премию, но и все, кто работал ", - рассказал Франчук. Он пояснил, что сумма в 65 тыс. Была разделена на несколько распоряжений и распределена примерно на полгода. "А остальная сумма была распределена на всех работников администрации", - сказал Франчук.

Дмитрий Франчук также рассказал, что на заседание суда, на котором ему объявили решение, не пришел прокурор САП. "Он уже знал приговор, и даже не пришел", - сказал Франчук. По его словам, судья, вынесший приговор, "прошел квалификацию за счет моего дела".

Как известно, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ.