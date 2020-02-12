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Espreso.tvОбществоВ Амстердаме в почтовом отделении прогремел двойной взрыв

В Амстердаме в почтовом отделении прогремел двойной взрыв

В Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании

Об этом сообщает пресс-служба полиции .

В пресс-службе полиции сообщают, что пострадавших, пока нет. По адресу, где произошел взрыв, зарегистрированные четыре компании.

"Утром в среду произошел взрыв в почтовом отделении деловой здания, незадолго до 8:00 утра, вероятно вызван взрывом бомбы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте работают взрывотехники и спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в медицинском центре Caritas в Гонконге прогремел взрыв , пострадавших не было.

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