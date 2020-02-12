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Espreso.tvОбществоУже сгребал листья и убирал снег: Кличко показал перевоспитание вандала, который "отличился" на Аллее художников

Уже сгребал листья и убирал снег: Кличко показал перевоспитание вандала, который "отличился" на Аллее художников


фото: svidok.info
Парня, который сорвал гирлянду на Аллее художников в Киеве, привлекли к общественным работам в пользу города

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Помните вандала, который в ночь на 29 января повредил LED-подсветку перил на Аллее художников? Полиция задержала молодого человека и еще нескольких его "сподвижников" оперативно. А я тогда сказал, что буду настаивать, чтобы тех, у кого чешутся руки портить городское имущество, привлекали к общественным работ в пользу города", - написал Кличко.

Он добавил, что парень уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где занимался вандализмом.

"Наш 20-летний "недогерой", родом из Киевской области, уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом. На три недели - минимум по 3 часа ежедневно, парень привлечен к общественным работам. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Жовтень"; чистил склоны возле памятника Магдебургскому праву", - отметил Кличко.

Мэр города подчеркнул, что нужно ценить красоту города, а подобные ситуации будут хорошим уроком для потенциальных вандалов.

 

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