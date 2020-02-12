Украинский тяжеловес победил россиянина в схватке за бронзу чемпионата Европы

12 февраля, 2020, 08:40

Украинский борец греко-римского стиля Николай Кучма победил Зураби Гедахаури из России в схватке за бронзу чемпионата Европы в категории до 130 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Риме (Италия) Кучмий стал бронзовым призером в категории 130 кг. В схватке за 3-е место украинец вырвал победу в Зураби Гедехаури. Поединок завершился вничью 2: 2, наш борец победил благодаря тому, что в последнее провел результативный прием.

Еще одну бронзу сборной Украины принес Ленур Темиров в весе до 63 кг. В схватке за 3-е место он одолел норвежца Стига-Андре Берге. При счете 3: 3 победной для представителя Украины также оказалась последняя результативное действие.