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Espreso.tvСпортУкраинский боксер узнал, где состоится чемпионский бой, который перенесли из Китая из-за коронавируса

Украинский боксер узнал, где состоится чемпионский бой, который перенесли из Китая из-за коронавируса


фото: BoxingScene
Украинец Виктор Постол проведет бой за титул чемпиона мира WBC и WBA против американца Хосе Рамиреса в США

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации, бой Постола против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63, 5 кг) Хосе Рамиреса состоится 9 мая в городе Фресно в Калифорнии.

"Защита поясов Хосе Рамиреса против Виктора Постола возглавит шоу на ESPN, 9 мая во Фресно, Калифорния. Этот город возле дома Рамиреса, где он уже дрался восемь раз в профессионалах. Поединок Постол - Рамирес был запланирован на 1 февраля в Китае, но был перенесен через коронавирус ", - написал Коппинджер.

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