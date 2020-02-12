Украинский боксер узнал, где состоится чемпионский бой, который перенесли из Китая из-за коронавируса

12 февраля, 2020, 13:35

Украинец Виктор Постол проведет бой за титул чемпиона мира WBC и WBA против американца Хосе Рамиреса в США

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации, бой Постола против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63, 5 кг) Хосе Рамиреса состоится 9 мая в городе Фресно в Калифорнии.

"Защита поясов Хосе Рамиреса против Виктора Постола возглавит шоу на ESPN, 9 мая во Фресно, Калифорния. Этот город возле дома Рамиреса, где он уже дрался восемь раз в профессионалах. Поединок Постол - Рамирес был запланирован на 1 февраля в Китае, но был перенесен через коронавирус ", - написал Коппинджер.

Sources: Jose Ramirez's unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez's hometown where he's fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 12, 2020