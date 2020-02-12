Украинский боксер узнал, где состоится чемпионский бой, который перенесли из Китая из-за коронавируса
Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.
По его информации, бой Постола против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63, 5 кг) Хосе Рамиреса состоится 9 мая в городе Фресно в Калифорнии.
"Защита поясов Хосе Рамиреса против Виктора Постола возглавит шоу на ESPN, 9 мая во Фресно, Калифорния. Этот город возле дома Рамиреса, где он уже дрался восемь раз в профессионалах. Поединок Постол - Рамирес был запланирован на 1 февраля в Китае, но был перенесен через коронавирус ", - написал Коппинджер.
Sources: Jose Ramirez's unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez's hometown where he's fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 12, 2020
- 31 октября стало известно, что украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса.
- 24 января поединок Виктор Постол и Хосе Рамиреса был перенесен на неопределенное время из-за коронавируса в Китае.
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