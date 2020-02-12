Телеканал Еспресо совместно с Украинским ПЕН запускают совместный телепроект
Автор и ведущий телепрограммы - известный украинский журналист и политик Николай Княжицкий. Гости студии - члены Украинского ПЕН. В каждом выпуске - разговор с украинскими интеллектуалами (писателями, философами, учеными, журналистами) о том, на каком этапе сейчас находится Украина, какие важные тенденции прослеживаются в ее развитии и какие мы можем не замечать за ежедневными новостями, это попытка за локальным увидеть глобальные процессы и взглянуть на Украине в европейском контексте.
"Совместно с украинским ПЭН мы делаем цикл программ с известными украинскими художниками, писателями, режиссерами, журналистами, с которыми будем говорить о нашем настоящем, о том времени, в котором живет Украина, о том, чем сейчас живет мир, и как наша украинская жизнь синхронизируется с жизнью всего мира", - рассказал о проекте Николай Княжицкий.
Гостьей премьерного выпуска станет известная украинская писательница и режиссер, лауреат американского кинофестиваля Sundance Film Festival 2020 Ирина Целик. В целом цикл будет состоять из почти 20 программ, участниками которых станут известные члены ПЕН-клуба Андрей Курков, Николай Рябчук, Анатолий Днестровский, Даиана Клочко, Гаська Шиян, Андрей Павлишин, Алексей Панич, Артем Чапай, Павел Вольвач, Алим Алиев, Петр Яценко и другие.
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