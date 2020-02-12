Суд арестовал нацгвардейца, сбившего двух детей на Киевщине

12 февраля, 2020, 17:02

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей нацгвардейцй, который в декабре 2019 года, совершил наезд на двух детей

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона.

9 декабря 2019 года, в Бориспольском районе Киевской области подполковник Национальной гвардии Украины, превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на двух школьников, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Печерским районным судом города Киева военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Нацгвардейцу грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.