12 февраля, 2020, 12:19

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки закрыли одну из двух основных программ по созданию гиперзвукового вооружения

Об этом пишет издание Defense News .

Сообщается, что программа Hypersonic Conventional Strike Weapon пришлось отменить в связи с бюджетными ограничениями.

По словам официального представителя ВВС США Энн Стефанек, закрытие программы не связано с какими-либо техническими проблемами.

В рамках программы HCSW корпорация Lockheed Martin разрабатывала гиперзвуковой боеприпас с неядерной боевой частью, предназначенный для запуска с стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

После закрытия HCSW ВВС сосредоточатся на программе ARRW, которая предусматривает создание системы с уникальным дизайном летательного аппарата-планера.

Напомним, в сентябре прошлого года Пентагон анонсировал развертывание гиперзвуковых ракет.