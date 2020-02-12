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Espreso.tvОбществоСША закрыли одну из основных программ разработки гиперзвуковой оружия

США закрыли одну из основных программ разработки гиперзвуковой оружия

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки закрыли одну из двух основных программ по созданию гиперзвукового вооружения

Об этом пишет издание Defense News .

Сообщается, что программа Hypersonic Conventional Strike Weapon пришлось отменить в связи с бюджетными ограничениями.

По словам официального представителя ВВС США Энн Стефанек, закрытие программы не связано с какими-либо техническими проблемами.

В рамках программы HCSW корпорация Lockheed Martin разрабатывала гиперзвуковой боеприпас с неядерной боевой частью, предназначенный для запуска с стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

После закрытия HCSW ВВС сосредоточатся на программе ARRW, которая предусматривает создание системы с уникальным дизайном летательного аппарата-планера.

Напомним, в сентябре прошлого года Пентагон анонсировал развертывание гиперзвуковых ракет.

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