США закрыли одну из основных программ разработки гиперзвуковой оружия
Об этом пишет издание Defense News .
Сообщается, что программа Hypersonic Conventional Strike Weapon пришлось отменить в связи с бюджетными ограничениями.
По словам официального представителя ВВС США Энн Стефанек, закрытие программы не связано с какими-либо техническими проблемами.
В рамках программы HCSW корпорация Lockheed Martin разрабатывала гиперзвуковой боеприпас с неядерной боевой частью, предназначенный для запуска с стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.
После закрытия HCSW ВВС сосредоточатся на программе ARRW, которая предусматривает создание системы с уникальным дизайном летательного аппарата-планера.
Напомним, в сентябре прошлого года Пентагон анонсировал развертывание гиперзвуковых ракет.
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