Снег на севере, востоке и в центре и дожди на юге и западе - погода на 13 февраля
О погоде на четверг, 13 февраля, рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV .
13 февраля украинский погоду будут определять атмосферные фронты циклона "Сабина".
Порывистый, местами штормовой ветер преимущественно западного напрямку.Мокрий снег на севере, востоке и в центре. На юге и западе - без существенных опадив.В Крыму пройдут дожди.
Днем температура будет колебаться от +1 до +5 градусов тепла. в южной части +4 .. + 8.
В Киеве 13 февраля небольшие осадки, порывистый западный ветер до 15 м / с.
Температура воздуха в столице будет колебаться около 3-4 градусов тепла.
"В ближайшие дни температура воздуха существенно не изменится: влажная погода будет преобладать в большинстве областей Украины", - завершила прогноз госпожа Наталья.
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