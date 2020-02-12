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Espreso.tvОбществоСнег на севере, востоке и в центре и дожди на юге и западе - погода на 13 февраля

Снег на севере, востоке и в центре и дожди на юге и западе - погода на 13 февраля


фото: Еспресо.TV
13 февраля погоду в Украине определит циклон "Сабина", температура воздуха от +1 на севере до +8 на юге

О погоде на четверг, 13 февраля, рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV .

13 февраля украинский погоду будут определять атмосферные фронты циклона "Сабина".

Порывистый, местами штормовой ветер преимущественно западного напрямку.Мокрий снег на севере, востоке и в центре. На юге и западе - без существенных опадив.В Крыму пройдут дожди.

Днем температура будет колебаться от +1 до +5 градусов тепла. в южной части +4 .. + 8.

В Киеве 13 февраля небольшие осадки, порывистый западный ветер до 15 м / с.

Температура воздуха в столице будет колебаться около 3-4 градусов тепла.

"В ближайшие дни температура воздуха существенно не изменится: влажная погода будет преобладать в большинстве областей Украины", - завершила прогноз госпожа Наталья.

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