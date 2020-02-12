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Espreso.tvОбществоСАП проверит вероятное российское гражданство экс-нардепа - беглеца Онищенко

САП проверит вероятное российское гражданство экс-нардепа - беглеца Онищенко


фото: pravda.ua
НАБУ и САП проверяют наличие российского гражданства у бывшего нардепа Александра Онищенко

Об этом на комитете Рады по вопросам антикоррупционной политики заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

По его словам, о наличии российского паспорта у Онищенко узнали из СМИ.

"Сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у Онищенко все это время был российский паспорт", - отметил Холодницкий.

  • Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища, поскольку возвращаться в Украину ему опасно. Его адвокат добавил, что у Онищенко есть российский паспорт.

 

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