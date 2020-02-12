Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США

12 февраля, 2020, 10:38

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом

Об этом сообщает Голос Америки .

Вашингтон нередко обвиняет Москву во вмешательстве в дела региона.

"Нас беспокоят намерения России по Западных Балкан", - отметил Палмер.

По его словам, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено способствовать интеграции региона с Западом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе короткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о "злонамеренное" влияние российских "троллей".

Ранее литовская разведка сообщала , что Россия систематически вмешивается во внутренние процессы Литвы.