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Espreso.tvОбществоРоссия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США

Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом

Об этом сообщает   Голос Америки .

Вашингтон нередко обвиняет Москву во вмешательстве в дела региона.

"Нас беспокоят намерения России по Западных Балкан", - отметил Палмер.

По его словам, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено способствовать интеграции региона с Западом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе короткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о "злонамеренное" влияние российских "троллей".

Ранее литовская разведка сообщала , что Россия систематически вмешивается во внутренние процессы Литвы.

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