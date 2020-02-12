Россия пытается расколоть Западные Балканы, - спецпредставитель США
12 февраля, 2020, 10:38
Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом
Об этом сообщает Голос Америки .
Вашингтон нередко обвиняет Москву во вмешательстве в дела региона.
"Нас беспокоят намерения России по Западных Балкан", - отметил Палмер.
По его словам, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.
Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено способствовать интеграции региона с Западом.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе короткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о "злонамеренное" влияние российских "троллей".
Ранее литовская разведка сообщала , что Россия систематически вмешивается во внутренние процессы Литвы.
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