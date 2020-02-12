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Espreso.tvОбществоРейтинг Путина в России за два года упал вдвое, - опрос

Рейтинг Путина в России за два года упал вдвое, - опрос

За последние два года рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал почти вдвое - в декабря 2017 года он составлял почти 60%, сейчас - 35%

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса "Левада-центра" .

Лишь чуть больше трети россиян, 35%, доверяют сейчас президенту Путину. По сравнению с сентябрем 2019 рейтинг снизился на 4 процентных пункта. В ноябре 2017 года рейтинг доверия президенту составлял 59%, то есть за два года он упал на 24%.

В то же время с сентября 2019 заметно возросло доверие главе Минобороны РФ Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и главе МИД Сергею Лаврову (с 14 до 17%), хотя традиционно показатели ключевых министров растут или снижаются вслед за президентскими. Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилась с 9 до 5%, как и недоверие - с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%. Кроме того, "Левада-центр" впервые замерял рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3% респондентов, не доверяют - 4%. Количество тех, кто не доверяет никому или не смог ответить, составляла 39%.

По словам главы "Левада-центра" Льва Гудкова, продолжение спада "объясняется устойчивым раздражением русских и усталостью от президента". "Его новая риторика, что касается социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает недовольство положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать ", - заявил газете социолог.

В то же время другой показатель - рейтинг одобрения деятельности президента - продолжает оставаться на одном и том же уровне (60-70%). Это объясняется тем, что доверие касается прежде всего оценки социальной сферы, одобрение же связано с внешней политикой, риторикой "родительской заботы", пояснил Гудков.

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