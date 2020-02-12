"У меня телефон покраснел": Джемилев рассказал, как крымчан возмутили слова Арахамии о водоснабжении Крыма

12 февраля, 2020, 22:28

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что слова нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии о возможности восстановления водоснабжения Крыма за уступки РФ по Донбассу на оккупированном полуострове расценили если не как предательство, то как отступление

Об этом Джемилев сказал во время выездного заседания комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает проект "Крым.Реалии".

"В Крыму очень многие это расценили если не как прямую измену, то как существенный шаг отступления от наших позиций по деоккупации Крыма. Четко сказали, что нельзя торговать суверенитетом страны ради пополнения бюджета и очень наивно рассчитывать на то, что ты задобришь Путина тем, что ты пойдешь на уступки в процессе оккупации", - сказал Джемилев.

Нардеп отметил, что о подаче воды на оккупированный полуостров до возвращения его под контроль Украины речи быть не может.

"Очень рад, что в итоговых рекомендациях (комитета Рады, принятых на выездном заседании в КПВВ "Чонгар" - ред.) будет четко сказано, что никакой речи о подаче воды и уступках оккупанту не может идти речь, пока до последнего квадратного метра оккупированная территория Украины не будет освобождена", - сказал Джемилев.

По словам Джемилева, после выступления Арахамии ему начали звонить с вопросами по этому поводу.

"У меня телефон покраснел", - добавил Джемилев.