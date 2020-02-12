"Точки над моей отставкой пытались расставить еще в 2016 году": Сытник о возможном увольнении с должности

12 февраля, 2020, 15:04

Директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал свою возможную отставку

Комментарий Сытника после заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Точки над моей отставкой пытались расставить еще в 2016 году. Понятно, что в отсьтавку я не пойду. Я не вижу для этого юридических оснований. Свою позицию относительно протокола я сказал. Я не собираюсь опускать руки. Буду бороться дальше. За 4 года мы уже поняли по каким расследованиям, каким образом и кто будет пытаться нас остановить, уничтожить, отставить", - сказал Сытник.