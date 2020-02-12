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Espreso.tvОбщество"Точки над моей отставкой пытались расставить еще в 2016 году": Сытник о возможном увольнении с должности

"Точки над моей отставкой пытались расставить еще в 2016 году": Сытник о возможном увольнении с должности


фото: НАБУ
Директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал свою возможную отставку

Комментарий Сытника после заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Точки над моей отставкой пытались расставить еще в 2016 году. Понятно, что в отсьтавку я не пойду. Я не вижу для этого юридических оснований. Свою позицию относительно протокола я сказал. Я не собираюсь опускать руки. Буду бороться дальше. За 4 года мы уже поняли по каким расследованиям, каким образом и кто будет пытаться нас остановить, уничтожить, отставить", - сказал Сытник.

Напомним, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что коррупционный скандал вокруг него - месть за так называемое дело рюкзаков. Аваков ответил главе НАБУ в Twitter

  • В Раде зарегистрировала постановление об увольнении Сытника
  • 11 февраля экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой и рассказал, почему начал неформальное общение с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
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