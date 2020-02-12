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Espreso.tvОбщество"Фильм о супергероях, которые живут среди нас": Порошенко посетил показ "Наших котиков"

"Фильм о супергероях, которые живут среди нас": Порошенко посетил показ "Наших котиков"


фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko
Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с единомышленниками посетил сеанс фильма "Наши котики"

Свои впечатления он написал в Facebook.

"Наши Котики - фильм о супергероях, которые живут среди нас. О тех, кто сохраняет боевой дух и добрый юмор в самых сложных обстоятельствах. О тех, кто глядя в глаза смерти, смело говорит ей: "Пошла вон!" О тех, кто выбрал свободу ценой собственной жизни. О тех, кто никогда не сдаст Родину на растерзание врагу", - написал Порошенко.

Он поблагодарил творческую команду за кино, сделанное остроумно, бережно и с любовью.

"Война - это большая травма для всего народа, и переосмысление ее через юмор - это шаг к исцелению", - подытожил експрезидент.

 

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