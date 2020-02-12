"Бюджетная раскладушка", три Galaxy S20 и наушники: что показал Samsung на презентации

12 февраля, 2020, 10:40

11 февраля компания Samsung на своей презентации Unpacked 2020 представила обновленную линейку смартфонов Galaxy S20, в которую вошли три разных модели

Презентация транслировалась в прямом эфире на YouTube-канале компании.

Три смартфона серии Samsung Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra позиционируются как премиальные.

Первый смартфон из серии - S20 как и его предшественник получил загнутые края 6,2-дюймового AMOLED-дисплея. Также сохранился круглый вырез под камеру, однако она "съехала" в центр верхней рамки. Основная камера - 64 МП.

Базовая версия Samsung Galaxy S20 обойдется в $ 999.

Galaxy S20 + получил экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Quad HD +. Камера также 64 МП. Модель Galaxy S20 + дополнительно обзавелась датчиком глубины DeptVision. Обе модели содержат флагманский 7-нм процессор Samsung Exynos 990.

По Samsung Galaxy S20 + придется выложить уже больше - $ 1199.

Третий смартфон из серии - Samsung Galaxy S20 Ultra получил самый большой экран за всю историю линейки - на 6,9 дюйма. Также у смартфона наибольшие возможности камеры - четыре объективы и 108 МП.

Стоить Samsung Galaxy S20 Ultra от $ 1399.

Новинкой также стал еще один смартфон- "раскладушка" от компании - Galaxy Z Flip.

Модель имеет гибкий 6,7-дюймовый складной экран. Шарнирный механизм позволяет открывать и фиксировать устройство под углом 90 градусов. Соотношение сторон экрана - 22: 9, разрешение - 2636x1080 пикселей.

Процессор Snapdragon 855 Plus с частотой 2,96 ГГц, три камеры и 256 ГБ внутренней памяти должны сделать "карманную" модель бюджетной.

Цена гаджет будет составлять $ 1380 - производитель позиционирует его как доступный устройство, по сравнению с Galaxy Fold с ценником более чем $ 2000. Вместе с девайсом пользователи получат специальный чехол, новые наушники и зарядное устройство.

Кстати, на презентации Samsung представила новые наушники Galaxy Buds + с сразу двумя динамиками и тремя микрофонами. Обещают, что Galaxy Buds + могут работать до 11:00 на одном заряде. Стоимость - $ 149.

Флагманскую линейку смарфоны S20 в Украине начнут продавать с 12 марта. А новые наушники и Samsung Galaxy Z Flip выходят в продажу 14 февраля, однако украинские пользователи смогут увидеть новинку не раньше марта.