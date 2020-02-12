 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПраймериз в Нью-Гемпшире: Сандерс - первый, Байден только пятый

Праймериз в Нью-Гемпшире: Сандерс - первый, Байден только пятый


фото: Reuters
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-мер города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич получают наибольшую поддержку на праймериз демократов в штате Нью-Гемпшир, которые прошли в вторнику, 11 февраля

Об этом свидетельствуют результаты обработки 90% бюллетеней, сообщает DW .

Сандерс набирает 26% голосов, Буттиджич - около 24%. За ними следует сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (20%). На четвертом месте - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая набирает 9,4%.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, пока находится на пятом месте. У него около 9%.

Два претендента за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 заявили во вторник, что выходят из борьбы. Это бизнесмен Эндрю Янг и сенатор от Колорадо Майкл Беннетт.

Таким образом, число демократов-претендентов в кандидаты на пост президента США сократилось до девяти.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать