Праймериз в Нью-Гемпшире: Сандерс - первый, Байден только пятый
Об этом свидетельствуют результаты обработки 90% бюллетеней, сообщает DW .
Сандерс набирает 26% голосов, Буттиджич - около 24%. За ними следует сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (20%). На четвертом месте - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая набирает 9,4%.
Бывший вице-президент США Джо Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, пока находится на пятом месте. У него около 9%.
Два претендента за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 заявили во вторник, что выходят из борьбы. Это бизнесмен Эндрю Янг и сенатор от Колорадо Майкл Беннетт.
Таким образом, число демократов-претендентов в кандидаты на пост президента США сократилось до девяти.
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