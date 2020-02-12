Праймериз в Нью-Гемпшире: Сандерс - первый, Байден только пятый

12 февраля, 2020, 07:58

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-мер города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич получают наибольшую поддержку на праймериз демократов в штате Нью-Гемпшир, которые прошли в вторнику, 11 февраля

Об этом свидетельствуют результаты обработки 90% бюллетеней, сообщает DW .

Сандерс набирает 26% голосов, Буттиджич - около 24%. За ними следует сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (20%). На четвертом месте - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая набирает 9,4%.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, пока находится на пятом месте. У него около 9%.

Два претендента за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 заявили во вторник, что выходят из борьбы. Это бизнесмен Эндрю Янг и сенатор от Колорадо Майкл Беннетт.

Таким образом, число демократов-претендентов в кандидаты на пост президента США сократилось до девяти.