Правительство ликвидировало сервисные центры МВД в регионах

12 февраля, 2020, 17:06

Кабмин принял проект постановления "Некоторые вопросы территориальных органов МВД", которым сократил количество территориальных органов МВД, ликвидировав региональные сервисные центры

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Ориентировочное сокращение работников составит от 3 до 8%", - говорится в сообщении.

Также постановлением предусматривается, что в областях, городе Киеве и АР Крым будут созданы территориальные (обособленные) подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц.

"Реализация этого постановления позволит уменьшить административные расходы, упростить процедуру обеспечения подразделений, непосредственно оказывающих услуги, специальной и бланковой продукцией", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Создание подразделений ГСЦ без статуса юридических лиц позволит организовать надлежащий подход к подбору персонала, что, в свою очередь, улучшит качество государственного сервиса и создаст более благоприятные условия для своевременного, качественного и эффективного предоставления услуг и решения государственных задач в сферах регистрации транспортных средств, допуска граждан к управлению транспортными средствами, мониторинга информации об осуществлении обязательного технического контроля транспортных средств, допуска водителей и транспорта к перевозке опасных грузов, контроля за соответствием конструкции, комплектации и оборудования транспортных средств соответствующим нормам и стандартам.

Пресс-центр сообщает, что Кабмин принял распоряжение о передаче части бюджетных назначений, предусмотренных МВД в 2020 году.