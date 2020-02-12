Португалия арестовала счета самой богатой женщины Африки, имеющей гражданство РФ

12 февраля, 2020, 17:26

Прокуратура Португалии арестовала счета самой богатой женщины Африки, дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, которая родилась в СССР

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Радио Свобода.

"Старшая дочь президента Анголы, который правил 38 лет, обвиняется на родине в коррупции. Сейчас она живет в Дубае, а в части своих активов заявила себя как гражданка России", - говорится в сообщении.

Состояние предпринимательницы оценивается в $2,3 млрд, она - самая богатая жительница Африки по версии журнала Forbes. В российском рейтинге журнала она не учитывается, но со своими состояниями она была бы самой богатой женщиной и входила бы в сводный список 45 самых богатых граждан.

По данным источников Reuters, счета душ Сантуш заблокированы в крупнейшем банке Португалии Millennium bcp, а также в маленьком португальском банке EuroBic, в котором она владела 42,5 процентами акций.

Оценка общего объема замороженных средств не приводится. В Анголе арестованы ее активы примерно на $400 млн.

Душ Сантуш отрицает обвинения в коррупции.

В январе в интервью BBC она сказала, что рассматривает возможность принять участие в выборах президента Анголы. Однако конституция страны запрещает ей это делать из-за российского гражданства.