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Espreso.tvОбществоПорошенко сообщил послу Литвы, что за высказывание мнения народного депутата от "ЕС" Софию Федыну преследуют правоохранительные органы

Порошенко сообщил послу Литвы, что за высказывание мнения народного депутата от "ЕС" Софию Федыну преследуют правоохранительные органы


фото: https://eurosolidarity.org/
Петр Порошенко отметил абсолютную неприемлемость такой ситуации

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом, пишет пресс-служба партии.

Стороны обменялись мнениями относительно более эффективного противодействия продолжающейся агрессии России против Украины, а также консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Была отмечена важность укрепления международного режима санкций против России, а также отмечено, что санкции были введены за подрыв Российской Федерацией территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей.

Выражена обеспокоенность в связи с опасной тенденцией возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, что может поставить под сомнение достигнутый Украиной прогресс за предыдущие пять лет.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил тревожные тенденции свертывания в Украине свободы слова и свободы выражения политических позиций. Он сообщил, что за выражения мнения народного депутата от "Европейской Солидарности" Софию Федыну сейчас преследуют правоохранительные органы. Петр Порошенко отметил абсолютную неприемлемость такой ситуации.

Важное внимание в ходе встречи было уделено стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины, твердая приверженность которой является дорожной картой для украинской власти.

Отмечена важность проведения очередной Международной Конференции в поддержку реформ в Украине в июле этого года по инициативе Литвы.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины, которую всегда демонстрировала и Литва, и лично Посол Януконис.

 

 

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