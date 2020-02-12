Порошенко сообщил послу Литвы, что за высказывание мнения народного депутата от "ЕС" Софию Федыну преследуют правоохранительные органы

12 февраля, 2020, 18:20

Петр Порошенко отметил абсолютную неприемлемость такой ситуации

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом, пишет пресс-служба партии.

Стороны обменялись мнениями относительно более эффективного противодействия продолжающейся агрессии России против Украины, а также консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Была отмечена важность укрепления международного режима санкций против России, а также отмечено, что санкции были введены за подрыв Российской Федерацией территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей.

Выражена обеспокоенность в связи с опасной тенденцией возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, что может поставить под сомнение достигнутый Украиной прогресс за предыдущие пять лет.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил тревожные тенденции свертывания в Украине свободы слова и свободы выражения политических позиций. Он сообщил, что за выражения мнения народного депутата от "Европейской Солидарности" Софию Федыну сейчас преследуют правоохранительные органы. Петр Порошенко отметил абсолютную неприемлемость такой ситуации.

Важное внимание в ходе встречи было уделено стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины, твердая приверженность которой является дорожной картой для украинской власти.

Отмечена важность проведения очередной Международной Конференции в поддержку реформ в Украине в июле этого года по инициативе Литвы.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины, которую всегда демонстрировала и Литва, и лично Посол Януконис.