Порошенко не разделяет восторга Зеленского от попытки "заглянуть в глаза Путину"

12 февраля, 2020, 08:27

Об этом Порошенко рассказал в колонке для " Украинской правды ".

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным в Париже. В частности, он сказал, что якобы увидел в глазах Путина желание закончить войну.

Порошенко не разделяет "сего восторга Зеленского от заглядывания в глаза Путину".

"Утверждать, будто где-то глубоко в его зрачках просматривается желание мира - это значит обманывать украинцев и способствовать детоксикации Путина в глазах мирового сообщества, в том числе и наших ключевых партнеров", - заявил пятый президент.