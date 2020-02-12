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Espreso.tvОбществоПорошенко не разделяет восторга Зеленского от попытки "заглянуть в глаза Путину"

Порошенко не разделяет восторга Зеленского от попытки "заглянуть в глаза Путину"

Пятый президент Украины Петр Порошенко не разделяет восторга Владимира Зеленского от попытки "заглянуть в глаза Владимиру Путину"

Об этом Порошенко рассказал в колонке для " Украинской правды ".

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным в Париже. В частности, он сказал, что якобы увидел в глазах Путина желание закончить войну.

Порошенко не разделяет "сего восторга Зеленского от заглядывания в глаза Путину".

"Утверждать, будто где-то глубоко в его зрачках просматривается желание мира - это значит обманывать украинцев и способствовать детоксикации Путина в глазах мирового сообщества, в том числе и наших ключевых партнеров", - заявил пятый президент.

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