Порошенко не разделяет восторга Зеленского от попытки "заглянуть в глаза Путину"
12 февраля, 2020, 08:27
Пятый президент Украины Петр Порошенко не разделяет восторга Владимира Зеленского от попытки "заглянуть в глаза Владимиру Путину"
Об этом Порошенко рассказал в колонке для " Украинской правды ".
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным в Париже. В частности, он сказал, что якобы увидел в глазах Путина желание закончить войну.
Порошенко не разделяет "сего восторга Зеленского от заглядывания в глаза Путину".
"Утверждать, будто где-то глубоко в его зрачках просматривается желание мира - это значит обманывать украинцев и способствовать детоксикации Путина в глазах мирового сообщества, в том числе и наших ключевых партнеров", - заявил пятый президент.
- Напомним, что Порошенко назвал переговоры с Путиным в Минске в феврале 2015 года "самой ужасной ночью в своей жизни".
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