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Espreso.tvМирПогибшего в авиакатастрофе баскетболиста Брайанта с дочкой похоронили 7 февраля, - LA Times

Погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Брайанта с дочкой похоронили 7 февраля, - LA Times


фото: REUTERS
Славного американского баскетболиста НБА Коби Брайанта, который погиб с дочерью в авиакатастрофе, похоронили 7 февраля

Об этом сообщает The Los Angeles Times .

По информации издания, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джина были похоронены 7 февраля. Местом проведения церемонии мемориальный парк "Пасифик-вью" в Корона дель Мар в Калифорнии.

Брайант и его дочь были среди девяти пассажиров, которіе  погибли 26 января при падении вертолета в Калабасасе под Лос-Анджелесом. Их останки были возвращены семье. Семья решила попрощаться с погибшими на закрытой для посторонних службе.

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