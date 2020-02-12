Погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Брайанта с дочкой похоронили 7 февраля, - LA Times
12 февраля, 2020, 12:19
Славного американского баскетболиста НБА Коби Брайанта, который погиб с дочерью в авиакатастрофе, похоронили 7 февраля
Об этом сообщает The Los Angeles Times .
По информации издания, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джина были похоронены 7 февраля. Местом проведения церемонии мемориальный парк "Пасифик-вью" в Корона дель Мар в Калифорнии.
Брайант и его дочь были среди девяти пассажиров, которіе погибли 26 января при падении вертолета в Калабасасе под Лос-Анджелесом. Их останки были возвращены семье. Семья решила попрощаться с погибшими на закрытой для посторонних службе.
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- Напомним, 26 января Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли в результате аварии вертолета в Калифорнии.
- 28 января бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что уничтожил черновики книги , которую писал вместе с Коби Брайантом, после того как узнал о смерти спортсмена.
- 29 января во Лос-Анджелесе нашли тела всех девяти погибших людей в авиакатастрофе вертолета Брайанта.
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