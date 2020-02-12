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Espreso.tvОбществоПогоня со стрельбой: в Киеве вооруженные неизвестные похитили полицейского и бежали на внедорожнике с номерами Грузии

Погоня со стрельбой: в Киеве вооруженные неизвестные похитили полицейского и бежали на внедорожнике с номерами Грузии

В среду, 12 февраля, в Днепровском районе Киева неизвестные силой захватили сотрудника полиции, после чего пытались скрыться на внедорожнике Range Rover с грузинскими номерами

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Полицейские, которые пытались догнать злоумышленников, были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. В конце концов правоохранителям удалось прострелить колеса внедорожника, который после этого проехал еще около полукилометра.

Водителя Range Rover задержали, у него обнаружили оружие. На месте событий работают патрульные и следственно-оперативная группа.

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