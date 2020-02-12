Погоня со стрельбой: в Киеве вооруженные неизвестные похитили полицейского и бежали на внедорожнике с номерами Грузии
12 февраля, 2020, 20:35
В среду, 12 февраля, в Днепровском районе Киева неизвестные силой захватили сотрудника полиции, после чего пытались скрыться на внедорожнике Range Rover с грузинскими номерами
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Полицейские, которые пытались догнать злоумышленников, были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. В конце концов правоохранителям удалось прострелить колеса внедорожника, который после этого проехал еще около полукилометра.
Водителя Range Rover задержали, у него обнаружили оружие. На месте событий работают патрульные и следственно-оперативная группа.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-