Переименование метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр": для киевлян сделают электронное голосование, - КГГА

12 февраля, 2020, 20:11

Вопрос о возможном переименовании станции метро "Дорогожичи" в Киеве вынесут на электронное голосование жителей города

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Столичная власть получила предложение переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр"... Как отмечают инициаторы, такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой страшной трагедии", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что вопрос о переименовании станции метро внесен в повестку дня следующего заседания Комиссии по вопросам наименований, дата которого еще не определена.

"Переименования улиц или объектов инфраструктуры утверждаются решением Киевсовета. Однако, будут ли рассматривать депутаты Киевсовета такую инициативу, зависит от жителей города... Если Комиссия (по вопросам наименований) примет положительное решение о переименовании, на официальном портале Киева начнется электронное голосование, которое продлится два месяца. во время этого этапа все жители города смогут проголосовать "за" или "против" такой инициативе, либо представить свое предложение", - сообщили в городской власти.

По результатам голосования, Комиссия по вопросам наименования повторно рассмотрит инициативу и, в зависимости от результатов обсуждения, или будет рекомендовать киевскому городскому голове выносить вопрос на сессию Киевсовета, или нет.