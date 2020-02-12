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Espreso.tvОбществоПентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России


фото: dayonline
Пентагон опубликовал карту, которая показывает зоны повышенной активности морских сил России и Китая

Об этом сообщает  сайт Министерства обороны США .

Как отмечает Пентагон, РФ и Китай наращивают интенсивность своих морских операций. В частности, Россия продолжает инвестировать в современные "тихие субмарины".

"Ситуация на море конкурентная как никогда раньше и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции", - говорится в документе.

Карта показывает, что морская система используется более интенсивно. Документ показывает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и Карибского моря.

Карта активности ВМФ России и Китая (comptroller.defense.gov)

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