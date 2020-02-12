Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Об этом сообщает сайт Министерства обороны США .
Как отмечает Пентагон, РФ и Китай наращивают интенсивность своих морских операций. В частности, Россия продолжает инвестировать в современные "тихие субмарины".
"Ситуация на море конкурентная как никогда раньше и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции", - говорится в документе.
Карта показывает, что морская система используется более интенсивно. Документ показывает активность российских кораблей у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и Карибского моря.
Карта активности ВМФ России и Китая (comptroller.defense.gov)
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